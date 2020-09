Il 71% degli studenti già aveva il banco singolo

Il Sole 24 Ore, 8.8.2020.

Ingressi scaglionati, classi divise, ricreazione in aula. È quanto prevedono i ragazzi per la riapertura delle loro scuole. Quanto ai banchi, il 71% afferma che già erano a disposizione della scuola i banchi singoli. Tremila alunni di medie e superiori hanno raccontato a Skuola.net cosa potrebbe accadere nella propria scuola alla riapertura: per 3 su 4 ingressi scaglionati, la metà vedrà la propria classe divisa, 2 su 3 faranno ricreazione in aula. Sempre secondo il sondaggio il 47% degli studenti prevede che ci saranno dei turni; il 37% sostiene invece che la sua classe verrà divisa in due gruppi, ognuno dei quali andrà fisicamente a scuola solo alcuni giorni alla settimana; per il 15% si procederà con un’alternanza mattina/pomeriggio. Il ricorso alla didattica digitale integrata non sarà l’eccezione ma, soprattutto per i ragazzi più grandi, quasi una regola. Solo per il 38% degli studenti delle superiori la Ddi verrà attivata solo in caso di necessità; per 6 su 10 le lezioni online partiranno sin da subito.

Banchi nuovi o rimodulazione degli spazi?

In base alle risposte degli studenti non sembra che gli istituti avessero tutto questo bisogno di cambiare i banchi. Solo il 38% ne avrà uno nuovo e, in 3 casi su 4, si tratterà di banchi monoposto classici e non dei tanto discussi banchi “a rotelle”. Il 71% degli studenti che ha partecipato al sondaggio afferma che già c’erano i banchi singoli. Quanto alle mascherine, il 35% si sta già preparando psicologicamente a non poterla togliere mai, o perlomeno questo gli è stato comunicato dalla scuola.

Educazione fisica stravolta

Non sarà tra le priorità ma l’emergenza sanitaria potrebbe stravolgere anche l’ora di educazione fisica. Il 38% degli studenti, infatti, ha saputo che almeno per le prime settimane di scuola ci si limiterà a fare lezioni teoriche. Non sono comunque pochi (62%) quelli che potranno continuarla a fare.

