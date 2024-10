In merito all’incontro che si è svolto oggi, venerdì 25 ottobre, tra il MIM e i sindacati firmatari del CCNL, anche la Gilda degli Insegnanti (oltre alla FLC Cgil) ha voluto riportare delle precisazioni.

Ecco la nota integrale.

Si è svolto oggi, alla presenza di Dirigenti e funzionari dell’Amministrazione, un incontro informativo riguardo i docenti tutor e gli orientatori.

In merito alle risorse destinate alla figura dei tutor, è stata illustrata una bozza di decreto già precedentemente inviata alle OO.SS, su cui la Gilda ha espresso le proprie valutazioni.

La Federazione Gilda-Unams, ha rilevato come la figura del tutor sia spesso stata sovrapposta ad altre figure presenti nell’organigramma delle istituzioni scolastiche. Per questo motivo ritiene opportuno che, allargando la platea, questa figura coincida con i coordinatori di classe.

In relazione alle risorse destinate per tutor e orientatori, si è ottenuto che i fondi saranno divisi in una parte fissa, fortemente ridimensionata e in una parte variabile, utile per le attività extra curriculari.

