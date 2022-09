di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 21.9.2022.

I casi di positività al Covid-19 incominciano nuovamente a preoccupare, tanto che in alcune regioni si parla già di boom di contagi nelle scuole.

Ma come comportarsi se si scopre di avere contratto il virus? Riepoghiamo di seguito le regole attualmente vigenti per quarantena ed isolamento, così come previste dall’ultima circolare del Ministero della Salute.

Isolamento

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:

Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento.

In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

Quarantena

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”:

non è prevista la quarantena, ma è sufficiente l’autosorveglianza

non è necessario effettuare un tampone, se non in caso di insorgenza di sintomi

è necessario utilizzare la mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto.

.

.

.

.

.

.

.

Isolamento e quarantena Covid-19, riepiloghiamo le regole in vigore

ultima modifica: da