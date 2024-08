dal blog di Gianfranco Scialpi, 9.8.2024.

J. Velasco e i giovani. La loro lontananza dallo spirito dello sport è causata da certi genitori.

J. Velasco e i giovani. “Difficile lavorare con loro”

J. Velasco e i giovani. Il responsabile tecnico della nazionale femminile di pallavolo è cronologicamente l’ultima voce che esprime la distanza tra lo sport inteso come impegno, sacrificio, responsabilità e i nostri tagazzi (non tutti fortunatamente) che invece invece crescono nell’illusione che tutti i traguardi sono possibili. E’ sufficiente solo individuare le scorciatoie più adeguate (ricorsi al Tar per bocciature o voti bassi, basso rendimento scolastico imputato ai professori…). Purtroppo questa bolla rivela tutta la sua illusorietà quando si entra nella esistenza autentica, caratterizzata dalla complessità, e spesso da decisioni che devono essere prese in piena solitudine, sperimentando una drammatica insicurezza. Da qui la possibilità di fallire, di non essere all’altezza o il migliore.

Questo è il “quadretto” presentato da J. Velasco. “I giovani di oggi non sono diversi da quelli di prima, ma sono i genitori diversi dalle precedenti generazioni.” Molti di questi inculcano idee sbagliate ai loro figli. Immaginate un ragazzo che ha un problema a scuola, e i genitori gli dicono che il problema non è lui, ma gli insegnanti. Come fai ad ottenere un feedback da questo ragazzo? Lui ha sempre ragione!Ora, quando diventerà adulto ed uscirà da casa sua, cosa succederà? Si troverà un mondo nuovo, dove tra mille difficoltà e tra mille insidie non potrà uscirne fuori. Penserà ai genitori che gli davano sempre ragione, genitori che hanno mentito, per amore, ma hanno mentito.

NON SEI SEMPRE IL MIGLIORE! Nelle squadre sportive troviamo spesso questo problema, in molti ragazzi. L’aspetto più diffuso oggi è l’insicurezza in sé stessi proprio per questo atteggiamento dei genitori. Il non avere anticorpi alla frustrazione, perché io non ho sbagliato, io non ho commesso errori e dare la colpa agli altri è diventato ricorrente. Tutto questo nel giovane crea insicurezza e paura di sbagliare. Che personalità avranno in futuro””

J. Velasco e i giovani. Le responsabilità dei genitori sulla loro formazione

