Giudizi sintetici alla Primaria e voto in condotta alle medie si parte quest’anno (bocciati con 5), ordinanza pronta: scarica la bozza.

Pronta l’Ordinanza Ministeriale che fornisce indicazioni sulle riforme riguardanti il voto alla scuola primaria e la valutazione del comportamento della secondaria di I grado. Si parte da subito, già dal 2024/25.

Voto alla primaria e comportamento

Si passa ai giudizi sintetici, che dovranno essere riportati nel documento di valutazione per ciascuna disciplina del curricolo, inclusa l’educazione civica. Sono, in ordine decrescente:

ottimo

distinto

buono

discreto

sufficiente

non sufficiente

Il comportamento

Alla Primaria sarà espresso collegialmente con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione

Comportamento scuola secondaria di I grado

Dovrà essere espressa in decimi e in sede di scrutinio finale dovrà riferirsi all’intero anno scolastico. Inoltre, il consiglio di classe dovrà deliberare la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato per gli studenti con un voto inferiore a sei decimi.

Da quando?

Nella bozza dell’Ordinanza si legge chiaramente che si partirà già da quest’anno scolastico, ma “al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di adeguare i criteri di valutazione, i registri elettronici e i documenti di valutazione per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, nonché per fornire opportuna informazione alle famiglie degli alunni, le disposizioni della presente ordinanza si applicano a partire dall’ultimo periodo in cui è suddiviso l’anno scolastico”

I documenti

La bozza dell’ordinanza sulle valutazione nel IPrimo ciclo

