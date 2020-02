La petizione dei gruppi FB di RTS: chiudere per 2 settimane tutte le scuole italiane per evitare il propagarsi del contagio

inviata da di Aldo Domenico Ficara, Regolarità e Trasparenza nella Scuola, 26.2.2020

– Riportiamo la petizione presentata dai gruppi Facebook di RTS (Regolarità e Trasparenza nella Scuola) riguardante l’ipotesi di chiudere per 2 settimane tutte le scuole italiane per evitare il propagarsi del contagio

Il decreto-legge approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri per affrontare l’emergenza coronavirus prevede che sia il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell’istruzione, a disporre la sospensione delle attività didattiche nelle scuole. Molte regioni hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado da oggi lunedì 24 febbraio, e fino alla prossima settimana per precauzione. Il provvedimento rientra tra le misure straordinarie messe in campo dalle amministrazioni dei territori più colpiti dal contagio, vale a dire Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna, ma non solo (per ultima si è aggiunta la Liguria).

I gruppi Facebook di RTS (Regolarità e Trasparenza nella Scuola) promuovono l’ipotesi di chiudere per 2 settimane tutte le scuole italiane per evitare il propagarsi del contagio. A tal riguardo si ricorda che l’età media degli insegnanti si sposta sempre più oltre i 50 anni. Quindi l’età media degli insegnanti italiani, se contestualizzata alla espansione del contagio da coronavirus, evidenzia la seguente riflessione: “ La epidemia da coronavirus colpisce con particolare virulenza le persone anziane con malattie croniche. Casi che ricorrono spesso nelle caratteristiche mediche di numerosi insegnanti ultra sessantenni (costretti a scuola dalla legge Fornero) che dovrebbero essere tutelati in ogni modo.

