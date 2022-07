La ricostruzione di carriera cos’è e a cosa serve

di Francesco Di Palma, La Tecnica della scuola, 9.7.2022.

La ricostruzione di carriera è quel meccanismo che consente a tutti gli operatori scolastici, docenti e personale ATA di avere riconosciuti i servizi non di ruolo nell’avanzamento della carriera economica.

Gradoni economici

Ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi (gradoni), i servizi svolti prima dell’assunzione a tempo indeterminato. Per il personale della scuola, il sistema di progressione economica è articolato in gradoni di anzianità: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35 e oltre.

Dove e quando va presentata la domanda

La ricostruzione di carriera avviene su richiesta dell’interessato che ha svolto del servizio fuori ruolo e dopo aver superato lo step dell’anno di formazione e prova.

La domanda di ricostruzione va presentata alla segreteria della scuola dove si presta servizio dal primo settembre al 31 dicembre dell’anno scolastico successivo alla conferma in ruolo.

Servizi utili alla ricostruzione

Sono riconosciuti ai fini della ricostruzione i servizi prestati nelle scuole statali per la durata di almeno 180giorni o servizio ininterrotto dal primo febbraio alla fine delle lezioni con la partecipazione agli scrutini finali con contratto a tempo determinato.

Altri servizi riconosciuti

Sono riconosciuti validi i seguenti servizi:

il servizio prestato nelle scuole primarie parificate e nelle scuole secondarie pareggiate;

il servizio prestato di ruolo nelle scuole dell’infanzia e primaria degli enti locali;

il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente;

il servizio prestato come professore incaricato, assistente incaricato e assistente straordinario nelle università;

il servizio militare di leva o servizio civile fino alla data del 31 gennaio 1987 e successivamente anche se svolto non in costanza d’impiego; il servizio prima del 31 gennaio 1987 solo se in costanza d’impiego.

