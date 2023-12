dal blog di Gianfranco Scialpi, 27.12.2023.

La fatica di vivere. P. Crepet. Psicopterapeuta propone il suo manifesto per un'esistenza adulta, gratificante e resposponsabile

La fatica di vivere. in cima la felicità (P. Crepet)

La fatica di vivere. P. Crepet, noto psicoterapeuta. In queste ultime settimane è molto presente nei social e anche in qualche talk-show. Voce spesso stonata rispetto a un puerocetrismo esasperato, tendente a semplificare percorsi, a sostituirsi nelle responsabilità che anche un bambino deve assumere. P. Crepet esprime un approccio educativo duro, forse eccessivamente adulto, ma sicuramente più efficace rispetto al lassismo e all’assenza di tanti genitori. Ovviamente molti non sono d’accordo con la sua visione, che però è supportata da anni di attività sul campo educativo.

Tra le sue dichiarazioni, riporto questa di seguito dove indica il percorso per vivere una esistenza che rifugge dalla mediocrità e dalle scorciatoie. La fatica di vivere

“Perché le cose belle sono difficili… Sono fatte così le cose belle: sono belle e difficili. Per avere una cosa bella, devi faticare. Non te la regalano. Quello che ti regalano e la banalità . La mediocrità. Quella è gratis. La vita non è andare in un supermercato e non fare neanche la fatica di mettere i barattoli dentro il carrello. E arrivi alla cassa e ha pagato già il nonno. Questa non è vita…

La vita è spingere il proprio carrello, scegliere le cose e pagare. Questa è la vita. Poi avrai un carrello enorme, meraviglioso, oppure un carrellino. Ma è sempre dignitoso. È il tuo. E non è quello degli altri.

In sintesi: in cima non si arriva in elicottero, ma percorrendo sentieri duri, difficili e faticosi. Ma una a volta arrivati…

La fatica di vivere. La soddisfazione di toccare il cielo con un dito

