di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 17.9.2024.

La supplenze brevi da graduatorie d’istituto, la nota n. 64091 dell’11 settembre 2024 dell’USR Lazio.

L’USR Lazio ha emanato una nota (la n. 64091 dell’11 settembre 2024) con la quale fornisce delle indicazioni per coprire posti o spezzoni ancora scoperti nel proprio organico. Si tratta dei posti o spezzoni che non sono stati occupati per le richieste di part time o per i docenti che hanno rinunciato alla nomina da GPS.

Sottoscrivere contratto a breve

Nei casi sopra descritti le scuole possono sottoscrivere un contratto di supplenza breve utilizzando le graduatorie di istituto. Se le GI sono esaurite si potrà ricorrere all’interpello, come previsto dalla Circolare ministeriale DGPER n. 115135 del 25 luglio 2024.

I contratti riporteranno un termine breve (dell’ordine di 7/10 giorni) e dovranno contenere la clausola risolutiva di cui all’art 39, comma 5 CCNL 2019/21, cioè in caso di “individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.”

A tal fine, i Dirigenti Scolastici stipuleranno con gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di istituto contratti a tempo determinato di tipologia N11 – supplenza fino al termine delle attività didattiche caratterizzata con “Applicazione D.L. 71/2024”.

La supplenze brevi da graduatorie d'istituto, le indicazioni dell'USR Lazio

