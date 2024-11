Il Sole 24 Ore, 21.11.2024.

Per il sindacato ci sono gravi disservizi riscontrati sulla piattaforma NoiPA, «governo e Mef intervengano».

Una vera e propria odissea quella che stanno vivendo numerosi docenti per accedere al Bonus Natale, a causa dei gravi disservizi riscontrati sulla piattaforma NoiPA e per cui la Gilda degli Insegnanti esprime forte preoccupazione.

I nodi

Sebbene la scadenza per l’invio della richiesta sia fissata per il 22 novembre, molti insegnanti segnalano che nella propria area personale manchi la sezione “Servizi”, indispensabile per completare la procedura. A quanto pare anche le tempistiche per l’assistenza tecnica di NoiPA risultano estremamente lente, con tempi di risoluzione fino a 15 giorni, rendendo impossibile rispettare il termine ultimo.

Piattaforme digitali inadeguate

Una situazione inaccettabile che conferma l’inadeguatezza delle piattaforme digitali nell’assicurare un servizio efficiente per il personale scolastico, oltre al rischio di vedersi negato un diritto economico fondamentale, compromettendo ulteriormente il clima di fiducia nei confronti delle Istituzioni.

La Gilda: il governo intervenga

Per questi motivi la Gilda chiede con urgenza la proroga immediata del termine di scadenza per le richieste del Bonus Natale, l’intervento del Mef e delle autorità competenti per risolvere tempestivamente il problema tecnico e la garanzia di un supporto operativo dedicato ai docenti coinvolti. Inoltre, sollecitiamo il Governo affinché adotti misure concrete per evitare che simili disagi possano ripetersi.

