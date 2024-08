L’assicurazione INAIL a scuola

ANMIL, 13.8.2024.

Assicurazione INAIL per la scuola: proroga fino al 2025.

Roma, 13 agosto 2024 – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, attraverso un comunicato del 7 agosto 2024, ha reso noto che, a seguito dell’approvazione del Consiglio dei Ministri del nuovo Decreto Omnibus, è stata prevista la proroga della copertura assicurativa INAIL per gli studenti e il personale delle scuole, estendendo così la tutela gratuita contro gli infortuni anche per l’anno scolastico e accademico 2024/2025. La decisione è stata presa nel Consiglio dei Ministri n. 91 del 7 agosto 2024, la misura è contenuta nel Decreto legge Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, è sostenuta da un fondo di 48 milioni di euro ed è destinata a diventare strutturale.. Questo provvedimento rappresenta un importante passo avanti nel garantire una maggiore sicurezza e protezione all’interno del sistema educativo italiano, confermando l’impegno del Governo verso il benessere e la tutela della comunità scolastica.

La normativa, introdotta inizialmente con il decreto-legge del 4 maggio 2023, n. 48, e successivamente estesa grazie alla circolare INAIL n. 45/2023, ha ampliato significativamente il raggio di azione della copertura assicurativa. Mentre in passato la tutela era limitata principalmente alle attività tecnico-scientifiche e pratiche, lasciando scoperti molti momenti cruciali della vita scolastica, oggi essa copre tutte le attività di insegnamento-apprendimento. Questa estensione include non solo le attività che si svolgono all’interno delle strutture scolastiche, ma anche quelle che si verificano durante attività esterne, come i viaggi di istruzione e le visite didattiche, a condizione che non siano legate a rischi elettivi.

In particolare, l’articolo 8 del Decreto Omnibus, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2024 ed entrato in vigore il 10 agosto, prevede uno stanziamento di 48 milioni di euro per sostenere la proroga della copertura assicurativa INAIL. Questo stanziamento testimonia l’importanza che il Governo attribuisce alla sicurezza nelle scuole, e il desiderio di proteggere in maniera completa sia gli studenti che il personale scolastico dalle conseguenze di infortuni e malattie professionali.

Le prestazioni assicurative garantite dall’INAIL sono molteplici e includono una vasta gamma di benefici economici, sanitari e socio-sanitari. Tra le prestazioni economiche, vi sono l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, l’indennizzo per danno biologico in caso di menomazioni dell’integrità psicofisica, rendite per menomazioni gravi, e assegni per l’assistenza personale continuativa e in caso di decesso. Inoltre, sono previste prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, come cure riabilitative, assistenza protesica, e interventi per il recupero dell’autonomia, volti a favorire il reinserimento nella vita di relazione delle persone colpite da infortuni.

Oltre alle misure riguardanti la tutela assicurativa, il Decreto Omnibus include ulteriori interventi significativi per il settore educativo, stanziando 24 milioni di euro per la filiera tecnologico-professionale e per la contrattazione integrativa. Di questi fondi, 20 milioni sono destinati all’innovazione digitale e al potenziamento di laboratori innovativi connessi a Industria 4.0, con l’obiettivo di supportare il piano nazionale per la sperimentazione della filiera tecnologico-professionale. I restanti 4 milioni di euro saranno utilizzati per finanziare la contrattazione integrativa, contribuendo così al miglioramento dell’offerta formativa nelle scuole italiane.

Queste misure, annunciate dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, subito dopo l’approvazione del decreto in Consiglio dei Ministri, mirano a ridurre il divario digitale e a rafforzare l’infrastruttura tecnologica delle scuole, garantendo agli studenti e agli insegnanti gli strumenti necessari per affrontare le sfide del futuro. Le risorse non utilizzate durante l’anno saranno conservate e destinate agli anni successivi, assicurando così una gestione efficace e sostenibile dei fondi disponibili.

Il Decreto Omnibus, dunque, non solo proroga e rafforza la protezione assicurativa nelle scuole, ma introduce anche importanti innovazioni per migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente educativo, confermando l’attenzione del Governo verso una formazione sempre più inclusiva, sicura e all’avanguardia.

L’assicurazione INAIL a scuola

