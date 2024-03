Le nuove regole su reclutamento, formazione e anno di prova

di Reginaldo Palermo, La Tecnica della scuola, 7.3.2024.

Decreto legge PNRR alla Camera, si cambiano le regole su reclutamento, formazione docenti e anno di prova. Relazione tecnica

Gli articoli del decreto legge 19 del 2 marzo scorso relativi alla scuola sono 3: si tratta degli articoli 14, 15 e 16.

Il più importante è proprio il primo dei 3 che introduce alcune misure urgenti per attuare le riforme nel sistema scolastico, orientamento, reclutamento dei docenti e didattica digitale integrata.

Fra le diverse misure vanno segnalate alcune modifiche al decreto legislativo 59/2017 in materia di reclutamento del personale docente di scuola secondaria; d’ora innanzi infatti potranno accedere ai concorsi anche i diplomati ITS Academy.

Si prevedono poi semplificazioni rispetto all’iter sulla formazione continua dei docenti e modifiche alle norme sulla attività formative per i docenti in anno di prova. Una disposizione abroga la procedura concorsuale straordinaria del 2019 per l’abilitazione all’insegnamento.

Altre misure prevedono nuove regole per l’accesso ai percorsi di specializzazione per il sostegno con il PNRR.

E c’è anche un incremento delle risorse per le strutture scolastiche. Non manca, infine, una disposizione relativa al sistema di definizione e distribuzione del contingente organico dei dirigenti scolastici.

Una misura molto importante, di cui abbiamo già diffusamente parlato, riguardal’inserimento dei risultati delle prove Invalsi nel curriculum dello studente allegato al diploma finale. Il fascicolo di documentazione del disegno di legge di conversione del decreto riporta nelle prime due pagine l’elenco di tutti i Ministeri coinvolti e balza agli occhi il fatto che gli ultimi due citati sono quelli dell’Università e dell’Istruzione.

Ma probabilmente i Ministeri sono elencati in ordine inverso rispetto alla importanza che il Governo attribuisce ai diversi ambiti della politica nazionale.

Il provvedimento dovrà essere approvato entro la fine del mese di aprile. In allegato la relazione tecnica relativa ai 4 articoli che riguardano la scuola. DL19_2024_RELAZIONEDownload

Le nuove regole su reclutamento, formazione e anno di prova

ultima modifica: da