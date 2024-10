La Voce della scuola, 26.10.2024.

La ricostruzione di carriera dei docenti è un processo essenziale per il riconoscimento degli anni di servizio prestati dai docenti con contratti a tempo determinato, e per l’aggiornamento delle loro posizioni economiche e giuridiche una volta assunti a tempo indeterminato. Recentemente, il sistema di gestione delle informazioni sul SIDI (Sistema Informativo Dell’Istruzione) ha subito modifiche significative, rendendo necessario per le segreterie scolastiche un aggiornamento delle procedure. Ecco i passaggi da seguire per la gestione della ricostruzione di carriera alla luce delle novità del SIDI.

Raccolta dei dati del docente

Il primo passo consiste nella raccolta accurata dei dati relativi al servizio prestato dal docente. La segreteria deve verificare la documentazione di tutti i periodi di servizio svolti a tempo determinato e indeterminato, compresi i servizi prestati in altre scuole o istituti. È essenziale assicurarsi che tutti i contratti siano correttamente registrati nel fascicolo personale del docente e sul sistema SIDI. Con le nuove funzioni del SIDI, è possibile caricare e verificare i contratti direttamente nel sistema, semplificando la gestione della documentazione.

Verifica della continuità e validità dei servizi

Il secondo passaggio riguarda la verifica della continuità e validità dei servizi ai fini della ricostruzione della carriera. Non tutti i periodi di servizio sono riconoscibili: ad esempio, i periodi di assenza non retribuita non concorrono al computo degli anni di anzianità. La segreteria deve quindi verificare la continuità dei contratti e, in caso di interruzioni, applicare le norme vigenti per la valutazione degli stessi. Il nuovo SIDI consente di visualizzare un riepilogo dei periodi di servizio registrati, facilitando il controllo e la validazione delle informazioni.

Inserimento della domanda di ricostruzione di carriera nel SIDI

Una volta verificata la documentazione, il docente presenta ufficiale la domanda di ricostruzione di carriera alla segreteria. Con le nuove procedure SIDI, la segreteria deve accedere al portale e inserire la richiesta nella sezione dedicata alla gestione della carriera del personale. Il sistema permette di inserire i dati relativi ai servizi riconosciuti, calcolando automaticamente gli anni di servizio utili alla progressione di carriera del docente.

Calcolo dell’anzianità di servizio e inquadramento

Il SIDI consente di effettuare il calcolo automatico dell’anzianità di servizio del docente, tenendo conto dei servizi valutabili. La segreteria deve controllare che il calcolo includa correttamente tutti i periodi di servizio validi e apportare eventuali correzioni prima di confermare i dati. Una volta confermata la domanda, il sistema genera un decreto di ricostruzione della carriera che definisce la nuova posizione economica e giuridica del docente.

Emissione del decreto di ricostruzione della carriera

Il decreto di ricostruzione di carriera è il documento ufficiale che attesta la progressione di carriera del docente, stabilendo il riconoscimento degli anni di servizio e la posizione stipendiale corrispondente. La segreteria, dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti nel SIDI, emette il decreto, che deve essere firmato dal dirigente scolastico. Una copia del decreto viene archiviata nel fascicolo personale del docente e una copia viene consegnata al diretto interessato.

Invio al MEF per la convalida della ricostruzione

Il decreto di ricostruzione della carriera, una volta emesso, deve essere trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per la convalida. Questo passaggio è fondamentale per l’aggiornamento delle posizioni stipendiali e per il riconoscimento economico della nuova fascia di anzianità. La trasmissione avviene tramite il SIDI, che, con le recenti modifiche, ha semplificato l’interazione con il sistema NoiPA, rendendo più fluido il processo di aggiornamento degli stipendi.

Monitoraggio degli aggiornamenti stipendiali

Dopo la convalida da parte del MEF, la segreteria deve monitorare l’aggiornamento della posizione stipendiale del docente sul sistema NoiPA. Eventuali discrepanze devono essere segnalate tempestivamente per garantire la corretta applicazione del nuovo inquadramento economico. Grazie all’integrazione tra SIDI e NoiPA, il monitoraggio e la risoluzione di eventuali problemi possono essere gestiti più efficacemente rispetto al passato.

Le recenti modifiche del SIDI hanno introdotto una maggiore automazione e integrazione dei processi per la ricostruzione della carriera dei docenti. Tuttavia, il ruolo della segreteria rimane cruciale per garantire la correttezza dei dati e la tempestività nella gestione delle pratiche. Con la digitalizzazione dei flussi di lavoro, la sfida principale per le segreterie scolastiche è mantenere un’elevata accuratezza nella raccolta e nella verifica delle informazioni, per garantire ai docenti il ​​giusto riconoscimento della loro carriera.

Per la ricostruzione di carriera dei docenti, sono disponibili diverse risorse e circolari ministeriali, nonché guide specifiche e FAQ per supportare le segreterie scolastiche nell’uso del sistema SIDI. Ecco alcuni dei riferimenti principali: Circolari e Note Ministeriali : Le domande di ricostruzione di carriera devono essere presentate entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in corso, utilizzando la piattaforma digitale Istanze Online del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Dopo la presentazione, le scuole sono responsabili dell’emissione del decreto di ricostruzione, che viene successivamente inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per la convalida​. FAQ e Guida Operativa sul SIDI : Il Ministero dell’Istruzione fornisce una serie di FAQ sul sistema SIDI, che includono informazioni specifiche sulla gestione della ricostruzione di carriera. Queste risorse aiutano a risolvere le problematiche come la corretta dei contratti, l’aggiornamento dei fascicoli personali dei docenti, e la gestione delle decorrenze giuridiche ed economiche​: miur.gov Aggiornamenti del SIDI per il 2023/2024 : Le recenti modifiche del SIDI includono nuove funzionalità per la gestione delle immissioni in ruolo e delle ricostruzioni di carriera, come l’integrazione con il sistema MEF per la verifica degli avanzamenti di carriera. Questi aggiornamenti mirano a semplificare l’interazione tra il sistema scolastico e la Ragioneria, garantendo una gestione più fluida delle pratiche​: Flcgil Queste risorse sono fondamentali per le segreterie scolastiche, che devono seguire attentamente le procedure ministeriali e utilizzare gli strumenti del SIDI per garantire una corretta gestione delle pratiche di ricostruzione della carriera.

