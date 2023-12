di Veronica Elia, Scuola in Forma, 18.12.2023.

Dalla Commissione arriva il primo via libera per la Legge di Bilancio 2024: quali sono i provvedimenti per le pensioni?

Dopo una lunga sessione notturna, si è conclusa nella mattinata di lunedì 18 dicembre la votazione degli emendamenti relativi alla Legge di Bilancio 2024: quali sono in particolare le novità per le pensioni? Il voto finale con la fiducia del Senato è atteso per il 22 dicembre. Successivamente si passerà alla Camera dal 27, in modo tale da concludere l’iter entro il 30.

Primo via libera alla Manovra

La Manovra finanziaria 2024 ha ottenuto il primo via libera al Senato dopo l’esame della Commissione Bilancio. Tra le novità accolte vi sono quelle riguardanti il taglio del cuneo fiscale, gli sgravi per il lavoro delle mamme, i fondi per i rinnovi dei contratti pubblici, il canone Rai scontato a 70 euro, il finanziamento del Ponte di Messina, i finanziamenti per contrastare il disagio contributivo, i fondi per le iniziative contro la violenza sulle donne e la cedolare secca al 26% sugli affitti brevi a partire dal secondo immobile. Per il momento non è invece prevista nessuna proroga per Superbonus e smart working per i dipendenti pubblici fragili.

Legge di Bilancio 2024: le novità sulle pensioni

Come precedentemente anticipato, non ci saranno tagli sulle pensioni di vecchiaia di medici, dipendenti di enti locali, maestri e ufficiali giudiziari. Rimarranno invece le penalizzazioni per chi intende lasciare il lavoro in anticipo, con una decurtazione più contenuta per i medici con una riduzione di un trentaseiesimo per ogni mese in più di permanenza al lavoro.

Inoltre i dirigenti medici e gli infermieri, qualora lo volessero, potranno rimanere al lavoro fino ai 70 anni, anche dopo il raggiungimento dei 40 anni di servizio. Il Governo ha invece deciso di ritirare l’emendamento che avrebbe dato ai medici dirigenti la possibilità di andare in pensione a 72 anni.

Infine, per compensare l’impatto sui conti pubblici, per tutte le categorie saranno dilatate le finestre d’uscita a 3 mesi nel 2024, a 4 mesi nel 2025, a 5 mesi nel 2026, a 7 mesi nel 2027 fino a 9 mesi a partire dal 2028.

Legge di Bilancio 2024, cosa cambia per le pensioni

