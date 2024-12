di

Orizzonte Scuola, intervista a Castellana (Gilda): “Un’occasione persa, un laureato nella PA guadagna molto di più di un docente, occorre invertire la rotta”

“Un’occasione persa”. Così definisce la Legge di Bilancio 2025 Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, in un’intervista rilasciata a Orizzonte Scuola.

Secondo il sindacalista, la manovra finanziaria non affronta con la dovuta attenzione le criticità del mondo della scuola, a partire dagli stipendi del personale docente e ATA. “L’incremento del 6% e il taglio del cuneo fiscale non sono sufficienti a recuperare il gap stipendiale con altre categorie del pubblico impiego”, afferma Castellana. “Un laureato nella pubblica amministrazione guadagna molto di più di un insegnante, così come un collaboratore scolastico percepisce uno stipendio inferiore rispetto a un collega che svolge le stesse mansioni in università”. Castellana critica anche la riduzione dei posti in organico di diritto per i docenti, compensata solo in parte dall’aumento dei posti per il sostegno. “Questi posti, in realtà, esistono già – sottolinea –perché ci sono migliaia di cattedre in deroga. Sarebbe stato più utile stabilizzare questi posti precari”.

Risorse insufficienti e altre criticità

Castellana punta il dito anche contro le scarse risorse stanziate per il supporto psicologico a scuola e per la carta docente destinata ai precari. “Si tratta di finanziamenti esigui che non risolveranno i problemi”, commenta. Per quanto riguarda la carta docente, il sindacalista ricorda che molti tribunali italiani stanno riconoscendo il diritto al bonus anche ai docenti con contratti al 30 giugno. “L’amministrazione sta perdendo i contenziosi e pagando le spese legali”, osserva Castellana.

“Nel complesso – conclude – la Legge di Bilancio 2025 presenta più ombre che luci. Ci aspettavamo un cambio di rotta che non c’è stato. Da anni si parla di stipendi bassi nel mondo della scuola, ma ancora non si vedono interventi concreti”.

Legge di Bilancio 2025, in sintesi tutti i provvedimenti per la scuola

Tra le principali novità, spiccano l’incremento degli stipendi per il personale docente e ATA, l’estensione della Carta del Docente anche ai precari, nonché l’aumento dei posti disponibili per i docenti di sostegno.

Nello specifico, la Manovra prevede un aumento contrattuale del 6% per il periodo 2022-2024 e un ulteriore incremento del 5,4% a regime nella successiva tornata contrattuale 2025-2027, superando l’inflazione programmata. Inoltre, il “taglio” del cuneo fiscale fino a 40.000 euro lordi si tradurrà in un ulteriore aumento stipendiale per il personale scolastico, pari al 6-7%.

Sul fronte del sostegno agli studenti con disabilità, la Legge di Bilancio 2025 stanzia fondi per l’incremento di 256 cattedre per i docenti di sostegno, arrivando a 1.866 unità di personale in più, e l’avvio di un piano di stabilizzazione a partire dall’anno scolastico 2025/26. Viene inoltre istituito un fondo di 10 milioni di euro per il sostegno psicologico nelle scuole, a supporto di studenti e studentesse in difficoltà.

Altre misure di rilievo riguardano l’estensione strutturale della Carta del Docente anche ai supplenti annuali, con un incremento di 60 milioni di euro annui a partire dal 2025 per finanziare questa iniziativa. Inoltre, sono previsti 15 milioni di euro per la creazione dei campus della filiera tecnologico-professionale e un aumento delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per frequentare una scuola privata o paritaria, da 800 a 1.000 euro l’anno.

