Il Sole 24 Ore, 28.7.2022.

Firmato il decreto di riparto delle risorse. La somma riguarda anche i nuovi linguaggi musicali. Gli istituti interessati dovranno presentare il proprio progetto

Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato il decreto di riparto dei tre milioni di euro stanziati con l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa dei Licei musicali con corsi extracurriculari a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali. Le risorse sono state divise tra le Regioni in base al numero delle studentesse e degli studenti iscritti agli ultimi tre anni dei Licei musicali nei rispettivi territori. Il decreto individua gli obiettivi dei percorsi formativi che potranno essere strutturati e la modalità di assegnazione dei fondi alle singole scuole.

Progetti da presentare

Le istituzioni scolastiche interessate all’attivazione dei corsi e dei laboratori dovranno presentare il proprio progetto, partecipando ad appositi avvisi pubblici degli Uffici scolastici regionali, che valuteranno le proposte attraverso una commissione. Ciascun progetto dovrà prevedere un budget non inferiore a 12.000 euro e non superiore a 30.0000. Per la selezione, saranno usati criteri quali, ad esempio, la qualità e l’innovatività delle proposte, l’eventuale collaborazione tra istituzione scolastica e realtà culturali e musicali del territorio, il coinvolgimento di esperti e famiglie.Le scuole selezionate otterranno il 50% dei fondi dovuti a titolo di acconto e il 50% a saldo, in seguito a rendicontazione. Gli Uffici scolastici regionali potranno attivare un Comitato tecnico scientifico per supportare e monitorare le iniziative.

