inviato da Gianni Tagliapietra, 9.12.2023.

Il progetto di educazione alle relazioni è la solita fuffa inutile che rappresenterà un ulteriore onere

per i docenti che saranno costretti a far finta di essere specialisti nell’educazione affettiva.

Valditara è stato costretto a revocare l’incarico alle tre garanti del progetto per l’educazione alle relazioni dopo le polemiche scatenate da parte della destra estrema e di una parte della sinistra.

Come è noto erano state identificate Anna Maria Concia, esponente del mondo lgtbqi+ con una storia nel PD, suor Anna Monia Alfieri rocciosa rappresentante della scuola cattolica parificata e Paola Zerman già candidata del popolo della famiglia di Adinolfi.

E’ stata la nomina della Concia a suscitare le polemiche, ma il tutto è stato gestito con improvvisazione e con una prevalenza nettissima dell’ideologia della destra tradizionalista.

Nessuno ha contestato che la suor Anna Monia potesse essere in grado di dare indicazioni sul problema dell’affettività e men che meno la dott.ssa Zerman. Che Concia si sia lasciata attrarre da una carica simile alla foglia di fico è una cosa che dovrebbe spiegare al suo popolo e alla sua “sinistra”.

Quello di cui nessuno ha il coraggio di parlare è che il progetto di educazione alle relazioni è la solita fuffa inutile che rappresenterà un ulteriore onere per i docenti che saranno costretti a far finta di essere specialisti nell’educazione affettiva. Gli insegnanti la fanno già partendo nella pratica quotidiana cercando di insegnare il rispetto, le regole, i principi della Costituzione.

