Lotta al bullismo, incarico a Crepet

Lotta al bullismo, Valditara incarica Crepet: “Entro giovedì bozza di incarico, il professore ha manifestato vivo interesse”.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in una nota, conferma di aver chiesto allo psichiatra Paolo Crepet di coordinare il tavolo sulla lotta al bullismo nelle scuole.

“Ho chiesto al Prof. Paolo Crepet di coordinare un tavolo sul bullismo. Il Prof. Crepet ha manifestato il suo vivo interesse. Entro giovedì sarà pronta una bozza di proposta di incarico. È mia ferma intenzione avviare ogni iniziativa utile che contribuisca a stroncare questo fenomeno in drammatico aumento. Questi i fatti, le polemiche non mi interessano, le lascio a chi non ha a cuore la soluzione dei problemi”, si legge in una nota.

Valditara, a Mestre, aveva annunciato la nomina di Crepet a capo di un tavolo di esperti e magistrati per affrontare il tema della violenza e del rispetto, con l’obiettivo di creare laboratori contro il bullismo. Secondo Crepet, contattato da Il Fatto Quotidiano, si sarebbe trattato solo di “informali chiacchierate” con il ministro, senza alcun impegno concreto.

La questione è riemersa dopo l’appello di Gino Cecchettin, padre di Giulia, la studentessa uccisa dall’ex fidanzato un anno fa, per l’introduzione di un’ora di educazione all’affettività nelle scuole. Valditara, secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, aveva risposto proponendo laboratori contro il bullismo e il mancato rispetto verso le donne. Crepet, però, si è mostrato critico verso l’idea di un’ora dedicata all’affettività, chiedendosi quale professore potrebbe essere deputato a tale compito e contestando l’idea di relegare l’educazione sentimentale a momenti extracurricolari. Inoltre ha ricordato un progetto simile, lanciato dal Ministero nel 2023 e rimasto sulla carta, che prevedeva percorsi extracurricolari di 30 ore basati su metodologie laboratoriali, con la partecipazione di docenti formati dall’Indire. Un’iniziativa, a sua detta, mai realmente implementata nelle scuole.

Il Movimento Cinque Stelle attacca: “Se il tema non fosse tremendamente serio ci sarebbe davvero da ridere. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, un anno fa, dopo l’ennesimo tragico femminicidio, annuncia un progetto sull’educazione alle relazioni che di fatto pare non sia mai stato avviato. Colto in fallo, a un anno di distanza non trova di meglio che annunciare l’ennesimo tavolo sul tema, dichiarando in pompa magna che a coordinarlo sarebbe stato Paolo Crepet. Peccato che quest’ultimo, secondo quanto riferito da fonti di stampa, smentisca qualsiasi incarico e parli solo di chiacchierate informali. Nel frattempo domani ci sarà un question time alla Camera proprio sull’educazione all’affettività nelle scuole e Giuseppe Valditara sarà assente, perché il governo manderà Ciriani”.

