di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 20.9.2022.

Nelle Segreterie scolastiche di alcune scuole, per i docenti assenti per malattia da Covid-19 si applicano le trattenute per ogni giornata di assenza e tali giorni rientrano nel calcolo del comporto triennale. In buona sostanza dall’1 settembre 2022 si è tornati a considerare, anche dal punto amministrativo, le assenze di malattia per Covid come se fosse una normalissima influenza. Dobbiamo dire che la bulimia di decreti legge approvati durante il periodo di emergenza e il superamento dello stato di emergenza con il DL 24/2022 ha creato molto disorientamento normativo.

Malattia per Covid del personale scolastico

Bisognerebbe specificare che ai sensi dell’art. 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è ancora vigente “in quanto non abrogata o modificata dal decreto legge n. 24, né da altre fonti normative”. “Pertanto, per i dipendenti della scuola, sia docenti che personale Ata, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto.

Malattia per covid dei prof, quali norme si applicano per comporto e trattenute?

