Marco Bussetti nuovo capo della scuola in Veneto

di Felice Paduano, il Mattino di Padova, 19.8.2023.

L’ex ministro dell’Istruzione nel primo governo Conte prende il posto di Carmela Palumbo: da lunedì al lavoro a Mestre.

L’ex ministro dell’Istruzione e della Ricerca Marco Bussetti, che ha fatto parte del primo governo Conte dal primo giugno 2018 al 5 settembre 2019, è stato nominato dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto.

Come anticipato dal mattino di Padova, il 12 luglio scorso, l’ex ministro va dunque ad occupare il posto che, sino ad otto mesi fa, era di Carmela Palumbo, rinominata Capo Dipartimento dall’attuale ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sostituita, nel lungo periodo vacante, dalla vice-direttrice regionale Mirella Nappa.

La conferma della nomina di Bussetti arriva anche dalla segretaria regionale della Cisl: «Sono stata informata da alcuni dipendenti dell’Ufficio Scolastico Regionale – spiega Sandra Biolo -. L’ex ministro si è già presentato nel suo ufficio futuro di Mestre e, probabilmente, inizierà il suo nuovo lavoro nel Veneto già dal prossimo lunedì, quando entreranno nel vivo le operazioni amministrative per far iniziare, in tutto il Veneto, regolarmente, l’anno scolastico 2023-2024, che, in base a quanto deciso dalla Regione, prenderà il via mercoledì 13 settembre. Non capisco perché il ministero dell’Istruzione e del Merito, a questo punto, non abbia ancora inviato anche alle altre istituzioni un comunicato ufficiale dell’arrivo di Marco Bussetti».

Chi è

Ma chi è il nuovo dirigente regionale scolastico, in quota Lega, che sbarca in laguna? Bussetti nasce a Gallarate, in provincia di Varese, 61 anni fa. Prima si diploma all’Isef di Milano e dopo, si laurea in Scienze Motorie, con 110 e lode, alla Cattolica, sempre di Milano. Insegna ginnastica in varie scuole medie ed istituti superiori della Lombardia e, dopo alcuni anni, vince il concorso di dirigente scolastico e diventa preside dell’IC Aldo Moro a Corbetta, in provincia di Milano.

Nello stesso tempo diventa anche un buon giocatore di pallacanestro tanto da diventare, con il passare degli anni, allenatore della squadra di basket della sua città natìa, Gallarate. Nel frattempo la sua, lunga, carriera scolastica, va avanti sino ad essere nominato prima dirigente dell’Ufficio Provinciale Scolastico di Monza e, subito dopo, dell’Ufficio Regionale con sede a Milano.

Nei due anni in cui è stato il numero uno del ministero di Viale Trastevere tutti gli riconoscono il merito di aver reso obbligatorio nelle scuole l’insegnamento dell’educazione civica.

L’Ufficio scolastico regionale del Veneto ha da qualche tempo sede in Via Forte Marghera a Mestre, mentre precedentemente si trovava in Riva di Biasio, a Venezia, vicino alla stazione di Santa Lucia.

