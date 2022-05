Stessa posizione anche per l’altro sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso: anche lui chiede a Speranza di revocare l’obbligo di indossare la mascherina a scuola e non solo per gli esami, ma sin da subito: “Le temperature sono elevatissime in tutta Italia e nelle classi si fa veramente fatica a seguire le lezioni”.

Anche il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ritiene che ci siano già le condizioni per eliminare le mascherine in classe durante le attività didattiche. Non solo agli esami quindi, ma già da ora per gli ultimi giorni di lezione: “Ha prevalso questa linea di tenere le mascherine ma ormai siamo agli sgoccioli dell’anno scolastico e l’obiettivo che non possiamo permetterci di fallire è ricominciare il nuovo anno scolastico non solo in presenza ma senza le mascherine”.

MATURITÀ 2022 CON O SENZA MASCHERINA?

Per il momento, comunque, non è stata presa nessuna decisione e secondo quanto fatto trapelare negli scorsi giorni nulla dovrebbe essere deciso prima della fine dell’anno scolastico. In ogni caso al momento le regole in vigore prevedono che la mascherina sia obbligatoria a scuola, all’interno delle classi: disposizione che varrebbe, salvo modifiche, anche agli esami di terza media e di maturità. Ma nei prossimi giorni qualcosa potrebbe cambiare.