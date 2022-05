Maturità 2022, cosa cambia? Le FAQ del Ministero

votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto

voto di comportamento non inferiore a sei decimi

C’è la possibilità di essere ammessi, con provvedimento motivato, nel caso di una insufficienza in una sola disciplina. Quest’anno la partecipazione alle prove nazionali Invalsi (che si terranno nelle settimane che precedono l’esame) e lo svolgimento dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento non rientrano tra i requisiti di ammissione.