Maturità 2024, i nomi dei Presidenti e Commissari nelle prossime ore. Ecco quanto è il compenso

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 2.6.2024.

Mancano ormai poche ore alla pubblicazione dei nominativi dei Presidenti e Commissari degli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado. Ogni singola commissione, delle circa 14 mila istituite, è composta da un presidente esterno all’istituzione scolastica, tre commissari interni e tre esterni. I nomi dei Presidenti e Commissari esterni saranno resi pubblici nelle prossime ore, probabilmente già lunedì 3 giugno al SIDI saranno consultabili, mentre ci vorrà il 4 giugno per una consultazione più generalizzata.

Credito scolastico e punteggi delle prove

Il voto finale dell’esame di Stato 2023/2024 sarà composto con un punteggio di partenza del credito scolastico, a cui si andranno ad aggiungere i punteggi delle singole prove scritte e del colloquio. Nello scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.

La valutazione sul comportamento e sull’educazione civica concorre alla determinazione del credito scolastico.

Il voto finale dell’Esame di Stato è espresso in centesimi così suddivisi:

massimo 40 punti per il credito scolastico

massimo 20 punti per il primo scritto

massimo 20 punti per il secondo scritto

massimo 20 punti per il colloquio.

La commissione può assegnare fino a 5 punti di “bonus” per chi ne ha diritto. Dalla somma di tutti questi punti risulta il voto finale dell’Esame.

Il punteggio massimo è 100 (c’è la possibilità della lode). Il punteggio minimo per superare l’esame è 60/100. La lode potrà essere assegnata solo a chi raggiunge il 100 su 100 senza bisogno di alcuna aggiunta di “bonus”, ma solo in caso di approvazione all’unanimità da parte della Commissione.

I compensi per Presidenti e Commissari

I compensi per gli esami di Stato 2023/2024 risalgono alla tabella 1 allegata al decreto interministeriale , ministero dell’Istruzione e dell’economia, del 24 maggio 2007, con integrazione della nota n.7054 del 2 luglio 2007.

Commissari interni hanno un compenso di appena 399 euro

I presidenti di commissione ricevono € 1.249 per la loro funzione e inoltre riceveranno un compenso correlato alla distanza del luogo di residenza o servizio dalla sede d’esame. Se la distanza è raggiungibile con i mezzi pubblici più veloci in meno di 30 minuti, il compenso aggiuntivo è € 171, se invece si tratta di una distanza reggiungibile in un tempo compreso tra 31 e 60 minuti, il compenso aggiuntivo sarà di € 568, se invece per raggiungere la sede di esame c’è bisogno di un tempo compreso tra 61 e 100 minuti, il compenso aggiuntivo sale a € 908, mentre se i mezzi più veloci ci impiegano oltre i 100 minuti si arriva a percepire € 2.270.

I commissari interni invece sono condannati a ricevere un misero compenso di € 399 per la loro funzione e solamente un compenso aggiuntivo forfettario di € 171.

Forse è bene ricordare che al commissario interno chiamato a svolgere la funzione su due classi della stessa commissione o su più commissioni deve essere attribuito un secondo compenso aggiuntivo relativo esclusivamente alla funzione.

Bisogna anche ricordare che al commissario delegato a sostituire il presidente, nominato vicepresidente, è attribuita una maggiorazione del 10% del compenso previsto per la funzione di commissario.

