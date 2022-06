Maturità senza mascherine, il DL 68 è in Gazzetta Ufficiale

di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 17.6.2022.

Il Decreto 68 del 16 giugno, che libera gli esami di Stato dall’obbligo di mascherine è in Gazzetta Ufficiale.

L’articolo 11 infatti recita: “Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022, non si applica la misura di sicurezza di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021.

Una scelta maturata nell’ambito del Cdm di giorno 15, come avevamo anticipato.Sull’argomento il ministro dell’Istruzione Bianchi si era difeso: “Non è stato un provvedimento tardivo, dovevamo garantire una conclusione dell’anno scolastico avendo tutto il senso di responsabilità collettiva. La mascherina è un esempio di rispetto reciproco, l’abbiamo fatto quando abbiamo ritenuto di poter gestire situazioni controllate di persone sostanzialmente in grado di assumersi il senso della responsabilità”.

Nel corso degli Esami di Stato 2022, sia del primo che del secondo ciclo, e per gli Esami conclusivi dei percorsi degli Istituti tecnici superiori non sarà necessario utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Cade, dunque, l’obbligo di indossare la mascherina, che viene solamente raccomandata, in particolare in alcune circostanze quali, ad esempio, l’impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

A dirlo è una nota del MI inviata alle scuole, in cui sono riepilogate le regole di sicurezza contenute nel Decreto Legge di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nell’ordinanza-ponte del Ministero della Salute.

Durante lo svolgimento della prova orale sarà consentita la presenza di uditori in un numero che consenta una distanza interpersonale di almeno un metro.

Resta raccomandato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano, e resta fermo il divieto di accedere nei locali scolastici se positivi al Covid-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Per quanto riguarda le misure di igienizzazione dei locali e di pulizia, saranno messi a disposizione prodotti igienizzanti in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, all’ingresso dei locali dove si svolgeranno le prove d’esame.

In alcuni casi, specificati dalle relative ordinanze, è consentito, infine, lo svolgimento della prova orale e l’attività dei lavori della commissione e delle sottocommissioni anche a distanza, in videoconferenza.

LA NOTA

Nota n. 828 del 16.06.2022. Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali

