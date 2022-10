dal blog di Gianfranco Scialpi, 13.10.2022.

Ministero dell’Istruzione, OrizzonteScuola,it conferma la sua scarsa attrattiva. Le cause.

Ministero dell’Istruzione poco interessante

Ministero dell’Istruzione. Risulta poco interessante. I politici lo percepiscono come un dicastero di terza fascia (ultima). Si legge su Orizzontescuola.it che riporta un contributo apparso su La Stampa: ” Il Ministero più ambito, al momento, anche grazie agli ingenti fondi del PNRR, è quello dell’Economia. Da lì discende praticamente tutto. In seconda fascia troviamo Infrastrutture, Cultura, Transizione Ecologica, Interno, Difesa ed Esteri. In terza fascia Sviluppo Economico, Politiche agricole, Rapporti con il Parlamento, Innovazione tecnologica, Giustizia, Università e Salute. E l’Istruzione? La scuola si trova in ultima posizione con Turismo e Pubblica Amministrazione”.

Non è una novita. Rivela che dietro gli slogan del ruolo strategico della scuola c’é il vuoto, IL NULLA. Nel periodo più acuto della pandemia, il tam-tam sull’importanza della riapertura delle scuole per il benessere psicofisico degli alunni/studenti e contro la dispersione, serviva unicamente ad assicurare il rialzo del Pil. Questo è possibile se il genitore lavoratore può andare andare a lavorare, liberato dalle incombenze di custodia del minore.

Occorre aggiungere che la grancassa mediatica sulla riapertura delle scuole comunque (senza se e senza ma), aveva il fine di mettere in difficoltà il Governo Conte II. Se si esula da questo contesto che declassa l’istruzione ad accessorio, difficilmente può comprendere il motivo che dopo due anni di pandemia le aule siano ancora insicure, affollate (classi pollaio), prive di sistemi di ricambio dell’aria. La lista si chiude con un protocollo di gestione del Covid assolutamente inadeguato.

Chi lavora ed entra nelle aule ogni giorno conosce la verità. Il Mi è una dependance dell’unico vero dicastero che conta: il Mef. Solo questo favorisce la visibilità nazionale e internazionale del responsabile alla spesa pubblica. Il politico necessita di questa condizione per salire i gradini del potere che sicuramente Il Mi non gli può garantire.Serve altro per dimostrare la triste condizione dell’Istruzione?

.

.

.

.

.

.

Ministero dell’Istruzione poco interessante? Nulla di nuovo!

ultima modifica: da