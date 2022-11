di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 2.11.2022.

Proseguono in modo serrato gli incontri sulla riapertura del CCNI mobilità per il biennio 2023-2024 e 2024-2025. Si è appena concluso l’incontro con i sindacati del 2 novembre, iniziato alle ore 15,20 e avente come punto centrale i nuovi e vecchi vincoli della mobilità territoriale e della professionale.

Modifica dei vincoli per la mobilità

Con l’introduzione del decreto legge 36 del 30 aprile 2022, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, i vincoli triennali per la mobilità dei docenti sono stati modificati. Appare chiaro per tutti i sindacati che l’art. 44 del decreto legge 36/2022, modifica corposamente il decreto legge 59 del 2017, specificando che chi entrerà in ruolo dovrà restare titolare nella scuola di servizio per tre anni scolastici compreso l’anno di prova, ma potrà fare domanda di mobilità annuale nella provincia di titolarità.

Incontro modalità mista durato un’ora

L’incontro si è svolto in modalità mista ed è durato poco più di un’ora, per il Ministero era presente l’ingegnere Versari, che anche dopo la gestione Bianchi continua il suo incarico anche con il Ministro Valditara. Per adesso non ci sono novità di rilievo, ma si attende di sbloccare la problematica dei vincoli triennali con l’incontro del 3 novembre alla presenza proprio del Ministro Valditara. Quindi le vere novità ci saranno con l’incontro di domani.

.

.

.

.

.

.

Mobilità 2023-2025, ci saranno delle novità sui vincoli dei docenti

ultima modifica: da