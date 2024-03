di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 18.3.2024.

Anche se la domanda della mobilità dei docenti è scaduta sabato 16 marzo, adesso si attendono le notifiche di validazione dell’istanza e c’è pure una data, già prevista nell’OM n.30 del 23 febbraio 2024, per la revoca delle istanze di trasferimento e/o di mobilità professionale.

Revoca della domanda di mobilità

Ai sensi dell’art.5 dell’OM 30 del 23 febbraio 2024, è possibile revocare l’istanza di mobilità.

Bisogna sapere che è consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), ed è presa in considerazione se presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsto per i docenti il 23 aprile 2024, come desumibile dal protocollo dell’istituzione scolastica alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero dal protocollo dell’ufficio ricevente o dalla ricevuta della PEC. In buona sostanza i docenti potranno revocare l’istanza di mobilità, sia totalmente (trasferimento, passaggi di cattedra e ruolo) o parzialmente (solo trasferimento o solo passaggio di cattedra o di ruolo), entro e non oltre il 14 aprile 2024.

Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati e a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale dall’articolo 2 dell’OM 30 del 23 febbraio 2024, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili, ovvero il 18 aprile 2024 per i docenti. L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

Notifica di validazione della domanda

Gli uffici scolastici provinciali della sede di titolarità dell’aspirante alla mobilità, una volta controllata la domanda di trasferimento e di passaggi di ruolo e cattedra, andranno ad inserire in ARCHIVIO di Istanze OnLine una lettera di notifica di validazione della domanda. Tale lettera sarà inserita entro e non oltre il 14 aprile 2024, ma già a partire dal 25 marzo 2024. Si ricorda che c’è tempo, massimo 10 giorni per reclamare avverso alle validazioni delle domande, nel caso in cui si trovassero punteggi non corrispondenti a quanto dichiarato.

