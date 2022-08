di Veronica Elia, Scuola in Forma, 10.8.2022.

Con il decreto aiuti bis il Governo ha approvato un nuovo bonus una tantum di 200 euro. Quando sarà pagato e chi sono i beneficiari.

Con il decreto aiuti bis approvato in Gazzetta ufficiale il 9 agosto 2022, il Governo ha deciso di riconoscere una nuova tranche di bonus una tantum del valore di 200 euro a più di 3 milioni di lavoratori con reddito inferiore ai 35 mila euro. Vediamo, quindi, quando sarà pagato e chi sono tutti i beneficiari.

Nuovo bonus 200 euro: chi sono i beneficiari

Come abbiamo anticipato, è in arrivo una nuova tranche di pagamenti del bonus una tantum del valore di 200 euro. Dopo lavoratori dipendenti, pensionati, disoccupati e detentori di reddito di cittadinanza, ad ottenere l’indennità sarà stavolta una platea di beneficiari ancora più ampia. Secondo infatti quanto stabilito con il decreto aiuti bis, il nuovo bonus spetterà innanzitutto a circa 40 mila lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 che finora non hanno beneficiato dell’incentivo.

Stiamo parlando, per esempio, di cassintegrati e lavoratrici rientrate dalla maternità. A questi si aggiungono, poi, 50 mila pensionati con decorrenza entro il primo luglio, 56 mila dottorandi e assegnisti di ricerca e 148 mila collaboratori sportivi. Inoltre, con l’entrata in vigore del decreto arriverà il bonus di 200 euro anche a 3 milioni di partite Iva, sempre con reddito inferiore ai 35 mila euro.

Quando arriva il pagamento

In generale, i beneficiari rimasti esclusi dalla prima tornata, riceveranno il nuovo bonus di 200 euro durante il mese di ottobre 2022, secondo le modalità già viste per la precedente erogazione dell’indennità. Nella maggior parte dei casi l’accredito avverrà, quindi, in maniera automatica. I lavoratori dipendenti dovranno invece fornire al proprio datore di lavoro un’autodichiarazione con cui si certifica di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per beneficiari dell’incentivo. Ad ogni modo, nel corso delle prossime settimane sarà direttamente l’Esecutivo a fornire maggior informazioni a riguardo.

Nuovo bonus 200 euro: quando sarà pagato e chi sono tutti i beneficiari

ultima modifica: da