dalla Gilda degli insegnanti, 17.12.2024.

Il coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana commenta i

dati presentati nel rapporto Ocse sullo stato dell’Istruzione in Italia.

“Il dato Ocse che ha sancito come un terzo degli italiani adulti sia ai limiti dell’analfabetismo, in realtà non desta alcun stupore, sono più di venti anni ormai che la politica e in generale tutte le Istituzioni, si disinteressano della Scuola.

Scarsi investimenti, scarsi stipendi per gli insegnanti, un reclutamento che è improvvisato. Forse questo è il momento di cambiare rotta e di decidere finalmente di investire sul futuro di questa Nazione”.

Vito Carlo Castellana

.

.

.

.

.

.

.

OCSE, Castellana: è ora di investire sul futuro

ultima modifica: da