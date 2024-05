Ostia, maestra picchiata da donna del clan Spada

di Salvatore Giuffrida, la Repubblica, 8.5.2024.

Aveva rimproverato il figlio che bullizzava un compagno.

L’aggressione nel cortile della scuola: il ragazzino aveva minacciato un altro allievo davanti a tutti e lo aveva intimorito. Il ministro Valditara: “Nessuno deve toccare gli insegnanti”

Choc e tanta paura all’uscita di una scuola primaria comunale in via dell’Idroscalo a Ostia, l’istituto comprensivo Amendola-Guttuso: una donna della famiglia Spada ha aspettato davanti al cortile della scuola che uscisse la maestra del figlio minorenne e ha iniziato ad aggredirla in un primo momento con urli, minacce e insulti. Poi, non contenta, è passata alle vie di fatto e l’ha percossa con schiaffi e spintoni.

Il giorno precedente infatti la maestra aveva rimproverato suo figlio, che porta il cognome Spada, perché il minorenne aveva minacciato un compagno di classe davanti a tutti e lo aveva intimorito con vari atteggiamenti aggressivi e atti di bullismo. Una scena che non era passata inosservata alla maestra che, davanti a tutti gli altri bambini in ora scolastico, aveva rimproverato il rampollo Spada.

Il quale per tutta risposta si era lamentato a casa: per il codice del clan essere rimproverato davanti a tutti è una mancanza di rispetto. Oggi la madre ha deciso di farsi giustizia da sola. All’aggressione hanno assistito docenti e altri genitori. La scena, riferiscono testimoni, è stata molto violenta. Alcuni docenti hanno portato via i bambini, altri hanno avvertito i carabinieri che sono subito intervenuti. Le urla e le minacce si sentivano per tutto la scuola e la segretaria dell’istituto ha chiamato il 118 che ha portato la maestra in ospedale, mentre la donna degli Spada ha fatto ritorno a casa sua a pochi metri dalla scuola come se nulla fosse.

La maestra ha comunque rifiutato le cure mediche e al momento non ha fatto ancora denuncia ai carabinieri che comunque provvederanno di ufficio a denunciare la donna.

Tanti i commenti dal mondo della politica. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha scritto su X: “Nei prossimi giorni sarò all’istituto Amendola Guttuso di Ostia a portare la mia solidarietà alla maestra aggredita da una esponente del clan Spada. Nessuno si deve permettere di toccare un insegnante. Lo Stato farà sentire la sua forza contro chi non rispetta i suoi docenti”.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha detto: “Esprimo tutta la mia solidarietà alla maestra della scuola aggredita dalla moglie di un esponente del clan Spada a Ostia. È un episodio gravissimo che non deve rimanere impunito e sono certo che le autorità faranno piena luce sulla vicenda. I docenti sono un pilastro per l’educazione dei nostri ragazzi che dobbiamo tutelare, senza arretrare di un centimetro davanti ad atti di violenza”.

Ostia, maestra picchiata da donna del clan Spada

ultima modifica: da