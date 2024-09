Pensioni, domande dal 27 settembre al 21 ottobre

27.9.2014.

Le istanze di cessazione si presentano sulla piattaforma POLIS – Istanze on line, le domande di pensione all’INPS.

Precisiamo a tutti che se il requisito è l‘età (pensione di vecchiaia, con i 67 anni entro il 31 agosto 2025 o con 65 anni di età e 41 anni 10 mesi donne o 42 anni 10 mesi uomini) il del pensionamento è disposto d’ufficio, non è necessario produrre tale istanza

Ricordiamo inoltre che bisogna presentare la domanda di pensione all’ente previdenziale INPS per tutte le tipologie di pensione (Vecchiaia, Anzianità anticipata, Quota100, Quota103, Opzione donna, ecc.). Con la domanda al MIM si com unica all’amministrazione la propria intenzione di cessare dal servizio, mentre con la domanda all’ente previdenziale INPS (assolutamente indispensabile) si richiede la corresponsione economica della pensione a decorrere dal 01/09/2025.

I REQUISITI

Pensione di vecchiaia

Si può presentare domanda per ottenere la pensione di vecchiaia in base all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011. Per poterla presentare è necessario avere un’anzianità contributiva di almeno 20 anni più il compimento di 67 anni di età entro il 31 dicembre 2025 (se compio gli anni vengo mandato in pensione d’ufficio).

Chi svolge attività gravose può usufruire dell’articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Nella scuola rientrano in questa categoria i docenti della scuola dell’infanzia che possono andare in pensione a patto di aver compiuto 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2025 ed hanno un’anzianità contributiva minima di 30 anni a fine agosto 25.

Pensione anticipata

Si può presentare domanda di pensione anticipata in base all’articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il requisito da raggiungere è solo quello dell’anzianità contributiva: le donne dovranno avere 41 anni e 10 mesi di versamenti ai fini pensionistici, gli uomini 42 anni e 10 mesi. Il termine per raggiungere questo requisito è il 31 dicembre 2025.

Opzione donna

Ci sono diverse possibilità di andare in pensione con l’opzione donna:

si può ricadere nell’ambito previsto dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per poter fare la domanda bisogna aver maturato entro il 13 dicembre 2021 almeno 35 anni di contributi ed aver compiuto 58 anni;

si può ricadere nell’ambito previsto dall’articolo 16, comma 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Per poter fare la domanda bisogna aver maturato entro il 31 dicembre 2022 almeno 35 anni di contributi ed aver compiuto 60 anni. Devono anche essere caregiver di marito, genitore o figlio con 104 articolo 3 comma 3, oppure essere lavoratori con una invalidità civile almeno pari al 74%;

legge 29 dicembre 2022, n. 197. Per poter fare la domanda bisogna aver maturato entro il 31 dicembre 2022 almeno 35 anni di contributi ed aver compiuto 60 anni. Devono anche essere caregiver di marito, genitore o figlio con 104 articolo 3 comma 3, oppure essere lavoratori con una invalidità civile almeno pari al 74%; si può ricadere nell’ambito previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, comma 1-bis, come modificato dall’articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Per poter fare la domanda bisogna avere un’anzianità contributa di 35 anni al 31 dicembre 2023 e 61 anni di età (sempre entro lo stesso termine. Anche in questo caso bisogna essere un caregiver di un parente di primo grado con 104 articolo 3 comma 3, o con un’invalidità civile pari o superiore al 74%.





Quote 100 e 102

Si può presentare domanda di pensione anticipata in base all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per poter arrivare alla pensione attraverso questo canale si deve avere i seguenti requisiti:

entro il 31 dicembre 2021 avere un’anzianità contributiva minima di 38 anni e 62 anni di età;

entro il 31 dicembre 2022 avere un’:anzianità contributiva minima di 38 anni e 64 anni di età.



Pensione anticipata flessibile

Si può presentare domanda di pensione anticipata flessibile in base all’articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (o in base all’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213). Per presentare questa domanda bisogna avere i seguenti requisiti:

avere un’anzianità contributiva minima di 41 anni e 62 anni di età entro il 31 dicembre 2023;

avere un’anzianità contributiva minima di 41 anni e 62 anni di età entro il 31 dicembre 2024.

Allegati

Pensioni, domande dal 27 settembre al 21 ottobre

ultima modifica: da