Informazione scuola, 26.5.2024.

L’età di vecchiaia e anticipata restano le stesse, ma potrebbero cambiare le misure di flessibilità.

Pensioni INPS di luglio 2024 più ricche.

Mentre ufficialmente l’età pensionabile in Italia non subirà variazioni nel 2025, l’età effettiva per andare in pensione potrebbe aumentare a causa di possibili modifiche alle misure di flessibilità in scadenza.

Secondo il decreto ministeriale del 18 luglio 2023, le età per le pensioni di vecchiaia (67 anni) e anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne) restano invariate. Tuttavia, l’età media di pensionamento in Italia è di circa 64 anni, grazie soprattutto a Quota 103, Ape Sociale e Opzione Donna, in scadenza a fine anno.

Il rischio è che con la nuova legge di Bilancio queste misure non siano rinnovate o vengano introdotte limitazioni, posticipando l’uscita per chi puntava a fruire delle agevolazioni. Già l’ultima manovra ha alzato i requisiti di alcune misure e penalizzato economicamente Quota 103.

Se da un lato l’adeguamento delle speranze di vita non giustificherebbe un incremento di vecchiaia e anticipata, dall’altro il governo potrebbe introdurre modifiche alle misure flessibili per trovare risorse, facendo crescere l’età effettiva del pensionamento. I prossimi mesi saranno fondamentali per capire le intenzioni dell’esecutivo in vista del 2025.

.

Pensioni INPS di luglio 2024 più ricche: a chi spetta la quattordicesima? La tabella

Pensioni INPS del mese di luglio 2024 più ricche grazie al pagamento della quattordicesima, ecco chi la riceverà



Pensioni INPS luglio 2024

Pensioni INPS di luglio 2024 – Molti pensionati italiani potranno godere di un aumento del proprio assegno pensionistico nel mese di luglio 2024.

Il motivo è l’erogazione della cosiddetta quattordicesima mensilità, un bonus previsto dalla normativa per supportare economicamente alcune categorie di persone in pensione.

Vediamo nel dettaglio chi sono i destinatari di questa maggiore somma e come poterne verificare l’importo.

Requisiti per ottenere la quattordicesima di luglio 2024

Per poter ricevere la quattordicesima mensilità nel luglio 2024 è necessario soddisfare alcuni requisiti relativi all’età anagrafica, al reddito personale e al tipo di trattamento pensionistico percepito.

In particolare, bisogna aver compiuto almeno 64 anni e avere un reddito inferiore a due volte il trattamento minimo annuo erogato dall’INPS (pari a circa 15.500 euro).

La quattordicesima spetta inoltre soltanto per le pensioni erogate dall’assicurazione generale obbligatoria o da forme sostitutive di questa.

Calcolo dell’importo della pensione di luglio in base ai contributi versati

L’ammontare esatto della quattordicesima varia in relazione al numero di anni di contributi versati dal pensionato durante la propria vita lavorativa.

Per chi ha versato fino a 15 anni di contributi (18 per gli autonomi) la somma aggiuntiva è di 437 euro, che sale a 546 euro tra i 15 e 25 anni (o tra 18 e 28 per gli autonomi) per arrivare a 655 euro con oltre 25 anni di versamenti.

mporti più bassi sono previsti per i redditi superiori ai requisiti ma comunque entro i limiti previsti.

Come controllare l’importo della pensione di luglio 2024 aggiornato

Per verificare il diritto alla quattordicesima e l’importo esatto che verrà corrisposto è possibile consultare online il cedolino pensione relativo al mese di luglio 2024, disponibile sul sito dell’INPS dopo essersi autenticati con SPID, CIE o CNS.

Un modo semplice per prepararsi con anticipo e gestire al meglio questa voce di entrata extra.

Chi rientra nei requisiti potrà beneficiare di questo aiuto economico nel momento dell’anno in cui le spese estive sono più elevate.

.

.

.

.

.

.

Pensioni, nel 2025 l’età pensionabile aumenterà, ecco le ipotesi

ultima modifica: da