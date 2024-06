Se per una volta si fa un regalo a qualcuno senza che egli lo meriti pienamente, quasi sempre questi ringrazia e dimostra riconoscenza. Se alla stessa persona gli si fa un secondo regalo ciò induce in questi una riflessione.

Comincia a pensare che forse quel regalo lo merita veramente e non si dimostra più particolarmente riconoscente. Se si continua con un terzo regalo, anch’esso non pienamente meritato, ciò genera una certa aspettativa in chi riceve questi regali, reputando normale ricevere un quarto, un quinto e anche un sesto regalo, magari forse sempre più regali.

Diventa una cosa normale ricevere regali e si affievolisce, fino a sparire del tutto, il sentimento di riconoscenza.

Quando poi ci si stanca della irriconoscenza di costui e si decide di interrompere questa sequenza di regalie allora subentra una fase di ribellione da parte di chi ha ricevuto immeritatamente. È come se lo si privasse di qualcosa che, ormai, gli tocca di diritto.

Invece di ricevere riconoscenza per quello che si è fatto c’è il concreto rischio di ricevere invece violente accuse e anche reazioni fisiche.

Quanto descritto è, invero, quello che accade nel rapporto tra genitori e figli dove i genitori tendono ad accontentare i propri figlioli in tutto ciò che loro desiderano prevedendo anche ciò di cui potrebbero avere bisogno. Il non far mancare nulla ai propri figli diventa un obiettivo irrinunciabile dei genitori “moderni”, di quei genitori che così facendo credono di fare il bene dei loro figli.