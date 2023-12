Questo dicembre è un mese caldissimo per quanto riguarda le ultime novità relative all‘avvio dei percorsi abilitanti 60 CFU. Come abbiamo scritto, l’Anvur è al lavoro per accreditare i vari centri di formazione e atenei entro la fine dell’anno.

Come prevede una nota Anvur recante le indicazioni operative sulle procedure di accreditamento iniziale e periodico dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2023/2024, le istituzioni hanno presentato le proposte di accreditamento dei nuovi percorsi entro il 10 novembre 2023.

Percorsi iniziali, quando partiranno?

Al momento siamo in attesa del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) di accreditamento, che verrà adottato su parere conforme dell’Anvur sulla base dei requisiti e della procedura indicata dall’art. 4 del DPCM 60 CFU:

Il MUR, entro 10 giorni dalla data di chiusura della procedura telematica per la presentazione delle istanze di attivazione dei percorsi formativi delle Università e delle Istituzioni AFAM del 10 novembre, quindi entro il 20 novembre , verifica l’ammissibilità delle medesime in ordine ai requisiti di sede e dei percorsi di formazione.

Il parere dell’Anvur è quindi atteso in questi giorni, e arriverà probabilmente dal 20 al 30 dicembre. Il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca contenente la lista degli enti accreditati dovrà essere pubblicato entro 10 giorni dalla pubblicazione del parere. I corsi, nella migliore delle ipotesi, partiranno a gennaio.

Cosa prevede il Dpcm

Il testo illustra i contenuti dei Cfu da conseguire e gli obiettivi minimi di ogni corso, divisi per ogni percorso: 60 Cfu, 30 Cfu per chi ha maturato 3 anni di servizio, 36 Cfu per chi ha già conseguito i 24 previsti precedentemente.

Il percorso formativo standard prevede l’acquisizione di almeno 60 CFU (Crediti Formativi Universitari)/CFA (Crediti Formativi Accademici). Gli altri percorsi, pari a 30 o 36 crediti formativi, sono rivolti a chi abbia già svolto un servizio di almeno tre anni scolastici e a coloro che abbiano conseguito 24 CFU/CFA in base al previgente ordinamento.

I punti principali del DPCM: