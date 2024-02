Percorsi abilitanti, al via i bandi

dall’ufficio stampa della Gilda degli insegnanti, 21.2.2024.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha comunicato l’avvio per l’accreditamento

ai corsi di formazione dei docenti per l’a.a. 2023-2024

Con la nota 3042 del 15 febbraio 2024, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha fornito chiarimenti in merito all’accreditamento dei percorsi di formazione iniziale dei docenti a.a. 2023/2024.

Con l’accreditamento dei percorsi si intende autorizzato anche l’avvio dei percorsi di cui all’art. 13 del D.P.C.M. per coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché per coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno, che conseguono l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU o CFA.