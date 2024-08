Mi chiedo se qualcuno/a dei frequentanti i percorsi formativi di abilitazione si sia posto il problema di come frequentare in presenza le lezioni erogate dalle università in presenza da settembre 2024, visto che, come il sottoscritto, la maggior parte dei corsisti è anche impegnato a scuola giornalmente e non ha potuto richiedere le 150 ore di formazione l’anno passato (2023) non essendo stati banditi i corsi di abilitazione 30 CFU per triennalisti in tempo (…e quando mai le cose vanno secondo le tempestiche giuste in questo paese!).

Nessun sindacato ha posto questo problema al Ministero e non trovo alcuna soluzione attraverso il CCNL sottoscritto dagli stessi sindacati.

I giorni consentiti dal CCNL di ferie senza giustificativo e altri giorni senza alcuna giustificazione, durante l’anno scolastico, sono al massimo 6 da quanto riscontro.

I giorni in cui la frequenza è obbligatoria presso le università sono molto superiori ai 6 giorni.

Perché questa serissima problematica è così poco dibattuta?

.

.

.

.

.

.

.

.

Percorsi abilitanti: come si possono frequentare se si deve anche fare lezione?

ultima modifica: da