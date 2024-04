di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 29.4.2024.

Sono 51.753 i posti disponibili per i percorsi delle istituzioni universitarie e AFAM di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023-2024. Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che va a ripartire i posti autorizzati e a fissare i criteri di selezione nel caso le domande dei candidati siano superiori ai posti.

Sempre con decreto a firma del Ministro Bernini, è definita anche la quota di posti riservata, del 45 per cento, a favore di chi ha una determinata anzianità di servizio nell’insegnamento. Nell’ambito di questa quota il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.

I 51.753 posti disponibili sono stati individuati considerando il fabbisogno espresso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito su base regionale e per classe di concorso e l’offerta formativa presentata dalle istituzioni universitarie e AFAM.

Riguardo alla distribuzione: in caso di Centri costituiti da più Università o Istituzioni AFAM, i posti sono assegnati alla sola istituzione capofila del Centro che poi avrà il compito di ripartirli tra tutte le Istituzioni aggregate.

Per il 2023-24 è consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con l’ottavo ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative.

Le pagine delle Università

Pubblichiamo di seguito le pagine delle Università autorizzate all’attivazione dei percorsi per insegnanti, sulle quali verranno pubblicati i bandi.

Nell’allegato A al decreto sono riportati i posti disponibili nei vari Atenei per le diverse classi di concorso.

VENETO

Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” di Vicenza

Istituzione Capofila: Università “Ca’ Foscari” Venezia

Università di Verona

Università degli Studi di Padova

ABRUZZO

Accademia di Belle Arti dell’Aquila

Università degli Studi dell’Aquila

Università degli Studi di Teramo

Università degli studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara

BASILICATA

Istituzione Capofila: Università degli studi di Salerno

CALABRIA

Accademia di Belle Arti di Catanzaro

Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

Conservatorio di Musica di Nocera Terinese

Conservatorio Vibo Valentia

Università Dante Alighieri di Reggio Calabria

Università Magna Grecia di Catanzaro

Istituzione Capofila: Università della Calabria

Istituzione Capofila: Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria

CAMPANIA

Conservatorio di Musica Domenico Cimarosa di Avellino

Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli

Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno

Istituzione Capofila: Università Federico II Napoli

Università di Napoli L’Orientale

Istituzione Capofila: Università degli studi di Salerno

EMILIA ROMAGNA

Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini” di Bologna

Conservatorio di Musica “Vecchi Tonelli” di Modena e Carpi

Università degli Studi di Bologna

Università degli Studi di Ferrara

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Università di Parma

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università degli Studi di Trieste

Università degli Studi di Udine

LAZIO

Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo” di Viterbo

Conservatorio di Musica “Ottorino Respighi” di Latina

Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma

Libera Università degli Studi “Maria SS.Assunta” LUMSA

UniCamillus

Università degli studi della Tuscia

Istituzione Capofila: Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Università degli Studi di Roma Foro Italico

Università La Sapienza

Tor Vergata

Istituzione Capofila: Università Europea di Roma

Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT

Università degli Studi Roma Tre

LIGURIA

Università degli Studi di Genova

Conservatorio di Musica “Paganini” di Genova

Conservatorio di Musica “Puccini” di La Spezia

LOMBARDIA

Accademia di Brera Milano

Conservatorio di Musica di Milano

Istituzione Capofila: Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” di Brescia

Istituzione Capofila: Università degli Studi di Bergamo

Università degli Studi di Milano

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Università degli Studi di Milano Bicocca

Università di Pavia

Conservatorio di Como

MARCHE

Conservatorio di Musica “Pergolesi” di Fermo

Conservatorio di Musica “Gioachino Rossini” di Pesaro

Università di Camerino

Università di Macerata

Università degli Studi di Urbino

MOLISE

Università degli Studi del Molise

PIEMONTE

Conservatorio di Musica “Antonio Vivaldi” di Alessandria

Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino

Istituzione Capofila: Università degli Studi di Torino

PUGLIA

Istituzione Capofila: Università degli Studi Aldo Moro di Bari

Università degli Studi di Foggia

Istituzione Capofila: Università del Salento

SARDEGNA

Conservatorio di Musica di Cagliari

Università degli Studi di Sassari

Università degli Studi di Cagliari

SICILIA

Accademia di Belle Arti di Catania

Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di Catania

Conservatorio di Musica “Arcangelo Corelli” di Messina

Università degli Studi di Catania

Università degli Studi di Enna Kore

Università degli Studi di Messina

Università degli Studi di Palermo

TOSCANA

Conservatorio di Musica “Cherubini” di Firenze

Siena Jazz

Università degli Studi di Firenze

Università di Pisa

Università di Siena

Università per Stranieri di Siena

TRENTINO ALTO ADIGE

Università di Trento

Bolzano

UMBRIA

Università degli Studi di Perugia

UNIVERSITÀ TELEMATICHE

Università Telematica E Campus

Università Telematica degli Studi IUL

Università Telematica Pegaso

Università Telematica Giustino Fortunato

Link Campus University

Università Telematica Niccolò Cusano

Università Telematica G. Marconi

