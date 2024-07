InfoDocenti.it, 11.7.2024.

Percorsi abilitanti, dai prossimi cicli spetteranno due punti a chi fa domanda ma non trova posto.

In queste settimane le università hanno pubblicato/stanno pubblicando/pubblicheranno i bandi dei percorsi abilitanti da 30 (per chi ha tre anni nella scuola pubblica di cui uno specifico) e 60 CFU. Per l’anno accademico 2023/24 ci sono complessivamente 51.753 posti.

Riserva di posti

Per questo ciclo sono riservati il 45% dei posti a chi ha almeno tre anni di scuola nel pubblico o nelle paritarie (ci cui almeno uno nella specifica classe di concorso), e per chi ha sostenuto la prova del concorso straordinario bis. Un altro 5% sarà riservato per i docenti nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale.

Cosa succede se le domande superano i posti messi a bando?

Le università dovranno redigerre delle graduatorie di merito. E per questo passaggio il ministero dell’Istruzione ha pubblicato due tabelle titoli:

l’Allegato A al Decreto Ministeriale 620 che si applica ai percorsi da 30 CFU,

si applica ai percorsi da 60 CFU.

E i neolaureati etc.?

Chi rischia di restare fuori, deve comunque fare domanda perché il mero inserimento nella graduatoria di merito, qualora non si rientri nella riserva di posti, darà diritto ad avere, nelle successive selezioni per i percorsi abilitati degli anni accademici successivi, un punteggio pari a 2 punti.

.

.

.

.

.

.

Percorsi abilitanti, due punti a chi non trova posto

ultima modifica: da