15.10.2024.

Comunicazione dell’Ufficio I :

vedi l’atto pubblicato all’Albo Pretorio

A seguito della riapertura delle istanze e sulla base dei dati comunicati dalle II.SS., ai sensi dell’art. 7 del CCIR concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola valido per gli anni solari 2023, 2024, 2025, si pubblica l’elenco dei beneficiari dei PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SOLARE 2024 relativi ai corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune (max 30 ore, rapportate all’orario di servizio).

Non rientrano nell’elenco dei beneficiari gli aspiranti già presenti nelle graduatorie definitive delle 150 ore e gli aspiranti già presenti nell’elenco dei beneficiari dei permessi tipo C già pubblicati da questa provincia.

Permessi per diritto allo studio 2024 i nuovi elenchi

