26.9.2024.

USR per il Veneto. Permessi per diritto allo studio anno solare 2024.

Riapertura termini presentazione istanze, Scadenza al 30 settembre 2024.

L’USR per il Veneto ha riaperto i termini delle domande relative ai permessi per il diritto allo studio (150 ore)

L’ Ufficio, considerato l’interesse dell’Amministrazione alla partecipazione e alla conclusione dei sottoelencati percorsi, comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze per il periodo residuo relativo all’anno 2024 per il personale scolastico ammesso alla loro frequenza:

1.⁠ ⁠corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità:

2.⁠ ⁠⁠percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune.

Si ricorda che, per poter fruire dei permessi in questione, il personale richiedente deve appartenere ad una delle categorie indicate all’art. 1 del CCIR sottoscritto definitivamente il 16.11.2022 e ad oggi vigente.

Si precisa che non è compreso, tra i destinatari della presente nota, il personale che ha già ottenuto, per l’anno solare 2024, i permessi per diritto allo studio per altro percorso di studio o formativo (esempio Corso di Laurea).

Il termine per la presentazione di tali domande è stabilito al 30 settembre 2024.

ultima modifica: da