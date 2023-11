dall’USR per il Veneto, 2.11.2023.

Comunicazione dell’Ufficio III: Con riferimento all’oggetto si pubblicano nota prot. n. 27500 del 2 novembre 2023 e e relativi allegati.

Come previsto all’art. 2 del CCIR sottoscritto in data 16.11.2022, il termine per la presentazione delle domande è stabilito al 15 novembre di ogni anno: per l’anno 2024 tale scadenza viene confermata al 15 novembre 2023.

La piattaforma ARIS per l’inserimento delle domande sarà disponibile dal 16 novembre al 30 novembre 2023.

Permessi per il diritto allo studio 2024: scadenza 15 novembre

