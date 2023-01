Con note prot. 24089 del 02.11.2022 e prot.25533 del 22.11.2022 questo Ufficio ha fornito le indicazioni operative per la presentazione delle domande per la fruizione dei permessi per diritto allo studio e per il loro inserimento nel sistema ARIS.

Successivamente questo Ufficio ha messo in atto le seguenti procedure:

è stato calcolato il contingente dei beneficiari, distintamente per personale docente e personale ATA, sulla base dei dati del personale in servizio comunicati dalle scuole; sono state depennate dalla base dati ARIS tutte le domande che risultano ancora inserite “con riserva” considerato che l’art. 2 del CIR indicato in oggetto prevede che “la riserva deve essere sciolta, in senso positivo o negativo, entro il 31 dicembre di ogni anno “; sono state depennate dalla base dati ARIS le domande che presentavano anomalie per le quali le istituzioni scolastiche non hanno apportato le dovute rettifiche;

Premesso quanto sopra, gli Uffici Ambiti Territoriali sono invitati a procedere con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie il giorno 12 gennaio 2023. Si precisa che, per ragioni di protezione dei dati personali, è necessario che le graduatorie provvisorie e successivamente quelle definitive pubblicate dagli Uffici Ambiti Territoriali e dalle II.SS. per gli aspiranti di rispettiva competenza, riportino esclusivamente i seguenti dati da pubblicare in formato pdf:

1) posizione in graduatoria

2) cognome e nome

3) data di nascita

4) ore concesse

5) posizione utile rispetto al contingente (SI/NO)

Si precisa inoltre quanto segue: