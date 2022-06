Posta la fiducia sul decreto 36. La votazione martedì 28

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 27.6.2022.

Il decreto 36 recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) approvato al senato con alcuni emendamenti è passato alla camera in data odierna per la discussione e la successiva approvazione.

Sentiti gli interventi, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi.

A seguire si è riunita la conferenza dei capigruppo per decidere l’articolazione dei lavori dell’assemblea considerato che il provvedimento di conversione in legge scade il prossimo 29 giugno, sessantesimo giorno fissato dal decreto.

La votazione sulla fiducia è fissata per martedì 28 giugno alle ore 15,45

