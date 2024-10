Povertà educativa: l’Istat dice che è in aumento

di Reginaldo Palermo, La Tecnica della scuola, 12.10.2024.

L’anteprima alle Giornate di Bertinoro.

Si sono concluse oggi, 12 ottobre, le Giornate di Bertinoro, provincia di Forlì, appuntamento annuale finalizzato a favorire il confronto sui temi della sostenibilità sociale ed economica tra rappresentanti del terzo settore, studiosi, esperti, istituzioni e imprese sociali.

Nel corso dell’evento del 2024 è stata presentata una anteprima dei dati Istat sulla povertà educativa dai quali emerge una situazione sempre più complessa e difficile per le nuove generazioni.

Il 70,5% dei bambini e ragazzi tra i 3-19 anni non è mai andati in biblioteca nel 2023 (63,9% nel 2019) e il 39,2% non ha praticato sport nell’anno. Il 16,8% tra i 6 e i 19 anni non ha fruito di spettacoli fuori casa (12,9% nel 2019), ovvero non sono mai andati nell’arco del 2023 al cinema, teatro, musei, mostre, siti archeologici, monumenti, concerti.

Secondo i dati diffusi in occasione dell’evento emerge anche che nel 2023 il 10,5% dei giovani tra i 18 e i 24 anni ha interrotto il percorso formativo con la licenza media e l’8,4% degli studenti del V anno della secondaria di II grado hanno un basso livello di competenze in italiano, matematica e inglese.

Analizzando poi i numeri relativi alle possibilità di accesso agli asili nido si scopre un altro dato drammatico: la povertà educativa è legato alle difficoltà di accesso all’educazione proprio a partire dai primissimi anni di vita dei bambini. Nell’anno scolastico 2021-22, per esempio, i posti nei servizi educativi pubblici e privati per l’infanzia è stata del 28% sul totale dei bambini di 0-2 anni.

Il 13,5% dei minori di 16 anni in Italia (1,13 milioni) si trova in una condizione di deprivazione materiale e sociale specifica. E nel 2023 è il 14,0% di minori a vivere in povertà assoluta (+4,6 dal 2014).

Si tratta di numeri mai toccati dal 2014.

Come è facile intuire, in tema di povertà assoluta, i divari territoriali sono notevoli: nel sud si sfiora il 16%, mentre al nord ci si ferma al 12% e al Centro all’11,5%.

