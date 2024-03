Precari e carta docenti: oltre al danno, la beffa

Tempi biblici o calende greche?

Sul sito non è precisato quanto tempo occorre al Ministero per “esaminare la richiesta”, né quanto tempo impiegherà il Ministero per inoltrarla a Sogei e tanto meno entro quanto tempo la Sogei provvederà ad accreditare sul borsellino elettronico le annualità dovute al docente.

Fatto sta che, nonostante siano trascorsi ormai 9 mesi (diciamo il tempo per far nascere un bambino), dal Ministero non sono ancora riusciti a partorire gli accrediti promessi.

La beffa

Dunque, nonostante la Corte Europea abbia stabilito che la mancata concessione della carta docente ai precari costituisce una vera e propria discriminazione, nonostante il fatto che la Magistratura nei suoi consessi più elevati (Consiglio di Stato e Corte di Cassazione) abbia riconosciuto il diritto dei precari al bonus docenti, nonostante il fatto che i docenti – dopo aver convenuto il Ministero di fronte al Giudice – si siano visti riconosciuti il diritto al bonus, non solo il bonus di fatto non viene erogato, ma i precari si sentono presi in giro dagli annunci beffardi del Ministero che promette un accredito senza erogarlo.

Accredito sì, ma quando?

E’ questa la domanda alla quale le migliaia di docenti precari attendono una risposta da parte dell’Onorevole Valditara.

Si tratta di un problema ormai ineludibile.

Il Ministro – prodigo di interventi estemporanei sui social, di passerelle televisive ed interviste sui giornali- si comporta come se il problema non esistesse o come se neanche ne conoscesse l’esistenza.

Eppure i vari Uffici Territoriali sono letteralmente assorbiti dalle incombenze legate alle attività difensive nelle migliaia e migliaia di cause che riguardano questo contenzioso.

Un Marziano a Viale Trastevere

Al Ministero tutto tace.

Che ci sia un Marziano a Viale Trastevere?

[1] La Sogei è la Società incaricata di gestire la piattaforma informatica per generare il bonus.