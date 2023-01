di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 5.1.2023.

La maggior parte dei lavoratori della scuola non si è accorto di nulla, ma uno degli ultimi atti di Patrizio Bianchi come ministro dell’Istruzione è stato quello di riconoscere un premio ai docenti con almeno cinque anni di permanente in una scuola – una misura che dovrebbe valere unicamente per gli insegnanti di ruolo.

Di quanti soldi si tratta?

Per il premio sono stati stanziati complessivamente 30 milioni di euro. Non è ancora chiaro se questa somma servirà per pagare il premio per più anni – ipotesi più probabile -, oppure no. Non sappiamo dare ancora certezze ma con ogni probabilità si tratterà del classico obolo, ovvero poche decine di euro che finiranno per non contare nulla.

.

.

.

.

.

.

.

Premio ai prof, cosa devono aspettarsi i docenti che restano nella stessa scuola per più di 5 anni

ultima modifica: da