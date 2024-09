Gilda degli insegnanti di Venezia, 1.9.2024.

Nei primi collegi dei docenti spesso i dirigenti, approfittando della distrazione delle colleghe e dei colleghi, possono cercare di far passare delibere che impegnano i docenti in attività non previste o legittimano l’attuazione di progetti mai discussi.

Ricordiamo poche regole chiare:

Per in nuovo CCNL le delibere (con votazione del collegio) devono essere fatte solo in presenza e non da remoto;

In questa fase dell'anno scolastico i collegi dei docenti non sono perfetti mancando tutta la componente dei nuovi assegnatari e dei supplenti in attesa di chiamata da concorso o GPS. Ogni delibera può essere contestata perché impegna docenti assenti impossibilitati ad esprimere il loro voto;

Non deliberare in questa fase corsi di formazione spesso inutili. Aspettare che il collegio sia perfetto con tutti i componenti. Ricordiamo che la formazione, se votata dal collegio può diventare obbligatoria e deve essere compresa nella 40 ore dedicate ai collegi. Contattate la Gilda in caso di imposizioni illegittime;

Ricordate che tutte le riunioni che il dirigente programmerà prima dell'inizio dell'anno scolastico fanno parte delle 40 ore per i consigli di classe e delle 40 ore per i collegi dei docenti, coordinamenti di dipartimento, materia, glo, ecc.

Auguriamo un buon lavoro a tutte e tutti. Lavoriamo soprattutto per i nostri allievi , non per la burocrazia della scuola.

Gilda degli Insegnanti della Provincia di Venezia

