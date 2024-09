La Voce della scuola, 24.9.2024.

Privacy, ma fino a un certo punto: il Tribunale di Treviso annulla censura a docente.

Un docente di storia e filosofia di un liceo di Treviso ha recentemente ottenuto l’annullamento della censura inflitta dal preside per aver espresso valutazioni generali sui suoi studenti in una relazione di fine anno. La sentenza del tribunale di Treviso, n. 316/2024, sottolinea la necessità di evitare applicazioni eccessive delle normative sulla privacy, specialmente quando le valutazioni non identificano direttamente gli alunni.

Il caso del docente

Il docente era stato sanzionato per aver incluso riferimenti considerati riconoscibili, sebbene non nominassero esplicitamente gli studenti. La censura era giustificata come una presunta violazione della privacy. Tuttavia, il tribunale ha stabilito che esprimere valutazioni educative generali non costituisce una violazione, a patto che non ci siano riferimenti diretti a nomi o dati personali.

La decisione evidenzia un’importante distinzione tra la protezione della privacy e la libertà di espressione dei docenti. Le valutazioni sono considerate parte integrante del processo didattico e dovrebbero poter essere espresse senza timore di sanzioni, a meno che non ci siano violazioni chiare dei diritti individuali degli studenti.

Privacy vs. Trasparenza

Il caso solleva interrogativi sul bilanciamento tra privacy e trasparenza nel sistema educativo. È fondamentale che le scuole stabiliscano linee guida chiare su come i docenti possono condividere informazioni sulle performance degli studenti, rispettando la privacy.

Questa sentenza potrebbe ottenere l’ effetto positivo di incoraggiare una maggiore apertura nel comunicare i risultati scolastici e nella redazione delle relazioni, riducendo il timore di sanzioni disciplinari per i docenti.

La normativa sulla Privacy a scuola

Il Garante della Privacy stabilisce che le scuole devono informare studenti e famiglie sul trattamento dei dati personali, garantendo una gestione attenta e responsabile, in particolare per quanto riguarda i minori.

La sentenza del tribunale di Treviso rappresenta un passo importante verso una chiarificazione delle norme relative alla privacy nel contesto educativo. Essa riconosce il diritto dei docenti a esprimere valutazioni sui loro studenti in modo responsabile, senza timore di ritorsioni. Questo equilibrio è cruciale per mantenere un ambiente educativo sano e produttivo.

Privacy, il Tribunale di Treviso annulla censura a docente

