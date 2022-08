di Fabrizio Reberschegg, dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 6.8.2022.

Nulla è stato fatto confidando nello stellone della scomparsa del virus nei periodi estivi, cosa che non è avvenuta. Facciamo i nostri complimenti al Ministro Bianchi e ai suoi "esperti" che così saggiamente stanno gestendo la scuola italiana.

La colpevole inerzia del Ministro Bianchi e del governo in tutti questi mesi sta riportando le scuole ad un inizio dell’anno scolastico ancora caratterizzato dalle normali emergenze Covid. Come è noto a tutti il Covid con le sue varianti è ben lungi da essere sconfitto. Anzi, i dati ufficiali, ampiamente sottostimati, confermano una diffusione del virus sempre più ampia, anche se con effetti meno devastanti che all’inizio.

La cosa di buon senso che doveva fare il Governo e il Ministero dell'Istruzione era almeno quella di provvedere ad acquistare per ogni aula scolastica ad aeratori per la depurazione dell'aria, cosa che in altri paesi dell'UE è stato già fatto da tempo. Nulla è stato fatto confidando nello stellone della scomparsa del virus nei periodi estivi, cosa che non è avvenuta. Servirebbero almeno 100 milioni di euro per provvedere all'acquisto degli aeratori, ma evidentemente per il governo è meglio destinare questi soldi ai vari bonus preelettorali.

Facciamo i nostri complimenti al Ministro Bianchi e ai suoi “esperti” che così saggiamente stanno gestendo la scuola italiana.

Intanto prepariamoci ad aprire le finestre e a comprare cappotti per l’inverno, visto anche che dovremo abbassare il livello del riscaldamento negli edifici pubblici a causa della crisi climatica.

Speriamo almeno che il futuro governo dia un bonus per l’acquisto di piumini, mascherine e cappotti ai docenti e al personale della scuola.

Ci sarà pure un’anima buona che lo prometterà in campagna elettorale?

Protocollo Covid per l’inizio dell’anno scolastico: aprite le finestre!!

