di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 22.4.2024.

Vista la difficoltà di reperire docenti con il titolo di studio valido, ogni anno vengono impiegati nella scuola primaria e dell’infanzia degli insegnanti sprovvisti di titolo di studio valido. Come verranno valutati ai fini della graduatoria GPS questi servizi?

Quali sono i titoli validi per insegnare nella scuola dell’infanzia e primaria?

Per poter insegnare in questi ordini di scuola bisogna avere la laurea in Scienze della Formazione Primaria idonea oppure il diploma magistrale ottenuto entro l’anno scolastico 2001/2002.

E quindi?

Se ho lavorato nella scuola dell’infanzia o nella primaria senza uno di questi titoli, e al momento dell’aggiornamento delle GPS continuo a non avere uno dei due titoli, il mio servizio sarà senza titolo e non va mi darà punteggio per le graduatorie in cui sono inserito.

Se non avevo i requisiti all’epoca del servizio, ma poi ho preso il titolo che mi permette di accedere alla classe di concorso, potrò valutare il periodo di lavoro prestato come servizio specifico nella classe di concorso in cui ho lavorato, e come servizio aspecifico per le altre classi di concorso in cui sono inserito. Quindi potrò ottenere fino a 12 punti per un anno di lavoro ai fini della graduatoria GPS come servizio specifico, e fino a 6 punti nelle altre graduatorie in cui sono inserito.

Punteggio GPS, come si valuta il servizio senza titolo su infanzia e primaria

ultima modifica: da